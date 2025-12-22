Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи

Академик РАН Денис Логунов стал руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, заявили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Прежде он занимал должность заместителя директора по научной работе.

Руководителем <...> назначен академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что занимавший этот пост микробиолог Александр Гинцбург продолжит работу в центре в качестве научного руководителя. На официальном сайте учреждения в разделе «Руководство центра» уже внесены соответствующие коррективы.

