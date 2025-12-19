Чиновника в Нефтеюганске уволили в связи с утратой доверия Первого вице-мэра Нефтеюганска Гусенкова уволили на фоне уголовного дела

Первый вице-мэр Нефтеюганска Павел Гусенков уволен с должности в связи с утратой доверия, сообщили ТАСС в администрации города. Это произошло после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий.

Следственный комитет РФ ранее сообщил о возбуждении дела по статье 286 УК РФ. По версии следствия, в 2023 году Гусенков способствовал продаже объектов недвижимости, принадлежащих акционерному обществу, учредителем которого является город, по заниженной стоимости и с нарушением установленного порядка.

Изначально суд избрал в отношении Гусенкова меру пресечения в виде заключения под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест. Он занимал должность заместителя главы города с 2022 года, отвечая за координацию и контроль деятельности департамента по делам администрации и ряда отделов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал малое число увольнений из органов власти и подведомственных учреждений региона людей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности из-за взяток и других тяжких статей. Глава региона отметил, что с апреля по октябрь свои должности покинули девять человек.