Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле

Американские чиновники подтвердили нанесение ударов по Венесуэле, сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон на своей странице в соцсети X. До этого сообщалось о взрывах в Каракасе.

Чиновники США подтвердили Fox News, что военные США наносят удары по Венесуэле, — написал он.

Один из свидетелей произошедших в Каракасе взрывов сообщил, что объектами нападения стали главное здание Генштаба вооруженных сил и резиденция главы государства Николаса Мадуро. Согласно полученной от него информации, шел обстрел центральных городских кварталов. Дополнительно отмечаются интенсивные авианалеты на побережье, где размещены крупные объекты военно-морских баз Венесуэлы.

Ранее в Белом доме отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе. Представитель Пентагона в свою очередь переадресовал вопросы на эту тему в администрацию президента США.

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что столица Венесуэлы Каракас подверглась бомбардировке со стороны американских сил. Он отметил, что атаку осуществляли посредством запуска ракет. Петро оповестил международные организации о данном инциденте и предложил срочно созвать внеочередное совещание Совета Безопасности ООН.