Скончалась известная ростовская предпринимательница

Ушла из жизни основательница и руководитель известной ростовской кондитерской «Золотой колос» Нелли Абачараева, написал в Telegram-канале мэр города Александр Скрябин. По словам чиновника, почившая искренне любила город и на протяжении многих лет активно поддерживала как развитие Ростова, так и жителей, нуждавшихся в помощи.

Нелли Лазаревна стояла у истоков одного из самых известных предприятий нашего города. Ее трудолюбие, творческая энергия, талант руководителя сделали возглавляемое ею предприятие частью семейной истории для поколений ростовчан и одним из символов Ростова, — написал Скрябин.

