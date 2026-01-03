Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 21:41

Скончалась известная ростовская предпринимательница

Ушла из жизни основательница кондитерской «Золотой колос» Нелли Абачараева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ушла из жизни основательница и руководитель известной ростовской кондитерской «Золотой колос» Нелли Абачараева, написал в Telegram-канале мэр города Александр Скрябин. По словам чиновника, почившая искренне любила город и на протяжении многих лет активно поддерживала как развитие Ростова, так и жителей, нуждавшихся в помощи.

Нелли Лазаревна стояла у истоков одного из самых известных предприятий нашего города. Ее трудолюбие, творческая энергия, талант руководителя сделали возглавляемое ею предприятие частью семейной истории для поколений ростовчан и одним из символов Ростова, — написал Скрябин.

Ранее французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни. Причина смерти знаменитости не уточняется. В ноябре артистку доставили в больницу «Сен-Жан» в городе Тулон.

До этого стало известно о смерти актрисы Веры Алентовой. Она умерла в возрасте 83 лет. Ей стало плохо во время прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Звезду советского фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.

Ростов
предприниматели
смерти
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: взрывы гремят над южной и центральной частями Орла
Выросло число пострадавших при ДТП в Тульской области
«Варварская акция»: в Гондурасе осудили похищение США Мадуро
Россия и Белоруссия выступили с единой позицией по Венесуэле
В России зафиксирован сбой в работе одной из популярнейших платформ
Небо над Ярославлем и Иваново закрыли для самолетов
Скончалась известная ростовская предпринимательница
«Уладим»: Трамп оценил возможную реакцию России на операцию в Венесуэле
Акции протеста ожидаются в США на фоне военных действий в Венесуэле
Главы МИД России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле
Появились детали гибели актера Хорошева
«Мы добиваемся»: Трамп заявил о прогрессе на переговорах по Украине
Как на самом деле похитили Мадуро? Подробности от Трампа, спецназ «Дельта»
Пентагон сообщил о дальнейшей судьбе Мадуро и его жены
На Западе раскритиковали двойные стандарты СМИ из-за Венесуэлы
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
«Крайне успешная»: Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось взять Мадуро
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.