Правительство РФ отказало застройщику ЖК в Ростове в кредите Правительство России отказало ГК «Самолет» в кредите на строительство ЖК

Правительство России отказало ГК «Самолет», реализующей проект ЖК «Донские Легенды» в Ростове-на-Дону, в предоставлении льготного кредита, передает «Коммерсант». В материале говорится, что финансовое состояние компании признали достойным, и потому не нуждающимся в мерах поддержки.

По словам собеседника издания в банковских кругах, застройщик, по мнению властей, справляется с большей частью своих кредитных обязательств. При этом в Министерстве финансов РФ 20 февраля планируется провести совещание, на котором предполагается утвердить косвенные меры поддержки застройщику.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы оказались самой затратной статьей расходов в цене новостроек. По их словам, эта часть расходов занимает в структуре стоимости 28% и включает в себя материалы, оплату труда, работу подрядчиков, амортизацию и сопутствующие налоги.

Тем временем специалист по недвижимости Дан Саркисян заявил, что в 2026 году цены на жилье будут медленно расти. Новостройки прибавят в среднем 5–7% за год, при этом вторичное жилье будет «вести себя спокойнее», уточнил он. В то же время можно ожидать снижения ипотечных ставок, добавил эксперт.