20 января 2026 в 15:46

Эксперт по недвижимости оценил вероятность роста цен

Эксперт по недвижимости Саркисян: цены на жилье будут медленно расти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2026 году цены на жилье будут медленно расти, рассказал «Ямал-Медиа» эксперт по недвижимости Дан Саркисян. Он отметил, что рост стоимости недвижимости будет умеренным.

Новостройки прибавят в среднем несколько процентов за год, примерно в диапазоне пяти–семи. Где-то рост будет чуть выше, где-то почти незаметный. Вторичное жилье в целом будет вести себя спокойнее, – рассказал Саркисян.

Эксперт отметил, что в 2026 году также могут снизиться ипотечные ставки. Однако, по его словам, процесс не будет быстрым и серьезного снижения процентов ждать не стоит.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал, что сделки по биометрии помогут избежать случаев мошенничества с жильем. Он отметил, что под действие новой нормы подпадают все договоры, касающиеся государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости.

