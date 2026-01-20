Эксперт по недвижимости оценил вероятность роста цен Эксперт по недвижимости Саркисян: цены на жилье будут медленно расти

В 2026 году цены на жилье будут медленно расти, рассказал «Ямал-Медиа» эксперт по недвижимости Дан Саркисян. Он отметил, что рост стоимости недвижимости будет умеренным.

Новостройки прибавят в среднем несколько процентов за год, примерно в диапазоне пяти–семи. Где-то рост будет чуть выше, где-то почти незаметный. Вторичное жилье в целом будет вести себя спокойнее, – рассказал Саркисян.

Эксперт отметил, что в 2026 году также могут снизиться ипотечные ставки. Однако, по его словам, процесс не будет быстрым и серьезного снижения процентов ждать не стоит.

