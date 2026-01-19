В Госдуме рассказали о преимуществах сделок с недвижимостью по биометрии

В Госдуме рассказали о преимуществах сделок с недвижимостью по биометрии Депутат Толмачев: сделки по биометрии помогут избежать мошенничества с жильем

Сделки по биометрии помогут избежать случаев мошенничества с жильем, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, что под действие новой нормы подпадают все договоры, касающиеся государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости.

В основе нормативной базы лежит Федеральный закон от 7 июня 2025 г. № 133-ФЗ «О внесении изменения в статью 36.2 Федерального закона „О государственной регистрации недвижимости“», который вступит в силу в июле 2026 года. Использование биометрических данных при сделках с недвижимостью безопасно. Применяются защищенные государственные системы, которые обеспечивают сохранность данных и исключают вмешательство третьих лиц. Мера нужна в том числе для того, чтобы исключить случаи мошенничества с жильем. Например, когда квартиру пенсионера продают втайне от него, приводя в банк человека, похожего на фото в паспорте, — объяснил Толмачев.

Ранее риелтор и владелица агентства недвижимости Марина Маньянова заявила, что слишком низкая цена квартиры при покупке должна настораживать. По ее словам, подобная «выгода» редко оказывается случайной и зачастую свидетельствует о наличии скрытых проблем.