В Госдуме отреагировали на нападение подростка на общежитие вуза в Уфе Депутат Толмачев: в общежитиях вузов пройдут проверки безопасности

После нападения подростка на студенческое общежитие в Уфе, вероятно, будет проведена проверка уровня безопасности и в других общежитиях учебных заведений страны, заявил NEWS.ru заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он отметил, что в подобных вопросах лучше лишний раз проявить бдительность.

Происшествие в Уфе напомнило и о важности защиты общежитий. Комендантский час или похожие режимы ограничения доступа где-то еще есть, где-то уже нет, но на примере ЧП видим, что он неэффективен, все произошло при свете дня. Как и почему подросток оказался на территории вузовского общежития, устанавливают правоохранительные органы. Были ли в курсе родители юноши о «планах на день», интересах и воззрениях, — тоже уточняется. Полагаю, после происшествия руководство университетов, институтов, академий, колледжей проведет проверку безопасности общежитий или лишний раз оценит ее состояние — впрочем, лишней бдительности в таких вопросах не бывает, ― объяснил Толмачев.

По данным Следственного комитета РФ, напавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Во время задержания юноша поранился, сейчас он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате нападения выросло до шести человек, среди которых оказался один ребенок. Три человека были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

До этого появилась информация о нападении с применением ножа в общежитии медицинского вуза в Уфе. Происшествие случилось в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты.