Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов

Неизвестный злоумышленник с ножом совершил нападение в общежитии медицинского университета в Уфе, передает Telegram-канал «112». В результате инцидента пострадали четыре студента и один сотрудник полиции.

Нападение произошло в корпусе на улице Репина, который предназначен для проживания иностранных учащихся. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого на месте происшествия.

Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила об аресте 25-летнего мужчины, ворвавшегося с ножом в детский сад. Согласно заявлению ведомства, злоумышленник проник на территорию и в здание детского сада № 1 в Бугуруслане днем 5 февраля, где ранил сотрудницу учреждения. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, в бурятском поселке Каменск произошло нападение с ножом. В ходе конфликта 55-летний мужчина нанес ранения в спину и шею своему пасынку и его другу, после чего скрылся в лесной местности. Злоумышленника задержали по горячим следам, против него возбуждено уголовное дело.