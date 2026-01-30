Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:40

Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес

В Бурятии мужчина ранил двух юношей и скрылся в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В поселке Каменск в Бурятии 55-летний мужчина нанес ножевые ранения своему пасынку и его другу, а после сбежал в лес, рассказала Telegram-каналу «112» родственница одного из пострадавших. Поймать его удалось по горячим следам.

По предварительным данным, он пришел к бывшей супруге и устроил скандал. На защиту женщины встали ее 22-летний сын и его 23-летний друг. В разгаре конфликта мужчина схватил нож и ударил одного парня в спину, а другого — в шею. Против напавшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека заключили под стражу по делу об убийстве мужчины. Преступление произошло в июне 2025 года в лесу в Кингисеппе. Молодые люди поссорились со знакомым мужчиной и жестоко избили его. Он скончался на месте. С целью скрыть следы преступления предполагаемые злоумышленники забросали его тело бревнами и ветками.

До этого появилась информация, что найденную убитой в Дагестане женщину расчленил ее сожитель. Источник, близкий к ситуации, рассказал, что мужчина сжег ее останки. Инцидент произошел в Дербенте.

происшествия
Бурятия
убийства
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.