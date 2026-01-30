Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес

Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес В Бурятии мужчина ранил двух юношей и скрылся в лесу

В поселке Каменск в Бурятии 55-летний мужчина нанес ножевые ранения своему пасынку и его другу, а после сбежал в лес, рассказала Telegram-каналу «112» родственница одного из пострадавших. Поймать его удалось по горячим следам.

По предварительным данным, он пришел к бывшей супруге и устроил скандал. На защиту женщины встали ее 22-летний сын и его 23-летний друг. В разгаре конфликта мужчина схватил нож и ударил одного парня в спину, а другого — в шею. Против напавшего возбуждено уголовное дело.

