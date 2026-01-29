Школьника из Ленобласти арестовали по делу об убийстве в лесу

В Ленинградской области 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека заключили под стражу по делу об убийстве мужчины, пишет Neva.today со ссылкой на СК России. По данным ведомства, преступление произошло в июне 2025 года в лесу в Кингисеппе.

По данным следствия, молодые люди поссорились со знакомым мужчиной и жестоко избили его. Мужчина скончался на месте. С целью скрыть следы преступления предполагаемые злоумышленники забросали его тело бревнами и ветками.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Подростку и молодому человеку предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

