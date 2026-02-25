Подросток зарезал отца в бане В Ленобласти 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве отца

Несовершеннолетний юноша задержан по подозрению в убийстве отца в Приозерском районе Ленинградской области, сообщили в СК. Следователи считают, что 15-летний подросток нанес родителю удар ножом в шею, когда они мылись в бане.

Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, между сыном и отцом вспыхнула ссора. Юноша ударил отца, вследствие чего тот погиб на месте происшествия.

