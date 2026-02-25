Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 21:13

Подросток зарезал отца в бане

В Ленобласти 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве отца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Несовершеннолетний юноша задержан по подозрению в убийстве отца в Приозерском районе Ленинградской области, сообщили в СК. Следователи считают, что 15-летний подросток нанес родителю удар ножом в шею, когда они мылись в бане.

Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, между сыном и отцом вспыхнула ссора. Юноша ударил отца, вследствие чего тот погиб на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в пьяной ссоре. По данным ведомства, одной из жертв оказалась его возлюбленная.

До этого в Новосибирской области суд приговорил 61-летнего жителя Доволенского района к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за избиение знакомого до смерти. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Также жительнице Петербурга предъявили обвинения в убийстве мужа. По данным следствия, женщина могла зарезать супруга ножом из-за неприязненных отношений и ревности.

