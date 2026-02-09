Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:46

Новосибирца приговорили к восьми годам колонии за избиение до смерти

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Новосибирской области суд приговорил 61-летнего жителя Доволенского района к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за избиение знакомого до смерти, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на прокуратуру региона. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде переломов ребер, челюсти и костей носа. Смерть наступила от полученной им черепно-мозговой травмы, — уточнили в прокуратуре.

Уточняется, что в день преступления фигурант уголовного дела вместе со знакомым употреблял алкоголь в доме у второго. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, которая и привела к трагедии.

Ранее жительнице Петербурга предъявили обвинения в убийстве мужа. По данным следствия, женщина могла зарезать супруга ножом из-за неприязненных отношений и ревности. В момент совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

преступления
убийства
регионы
приговоры
