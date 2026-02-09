В Петербурге местная жительница зарезала мужа ножом

Жительнице Петербурга предъявили обвинения в убийстве мужа, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК города. Инцидент произошел 8 февраля.

В ведомстве сообщили, что женщина могла зарезать супруга ножом из-за неприязненных отношений и ревности. В момент совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

После того как женщина нанесла минимум один удар, она вызвала скорую помощь. Ее муж скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области 36-летний местный житель зарезал своего тяжелобольного отца. На момент совершения преступления мужчина был пьян — он поссорился с пожилым отцом из-за того, что тот не мог самостоятельно себя обслуживать.