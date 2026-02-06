Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 11:17

Пьяный сын зарезал тяжелобольного отца из-за нежелания за ним ухаживать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Новокузнецке Кемеровской области 36-летний местный житель зарезал своего тяжелобольного отца, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. На момент совершения преступления мужчина был пьян. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственными органами СКР по Кемеровской области — Кузбассу предъявлено обвинение 36-летнему жителю Новокузнецка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 3 февраля в доме на улице Суданской. Обвиняемый поссорился с пожилым отцом из-за того, что тот не мог самостоятельно себя обслуживать из-за болезни. В ходе конфликта сын нанес отцу не менее 10 ударов ножом в грудь и шею, мужчина скончался на месте.

Мужчину задержали в результате совместной работы сотрудников МВД и СК. Суд заключил фигуранта под стражу. В ходе расследования был изъят нож, а также допрошены свидетели и назначены экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Ранее житель Нижнего Новгорода зарезал знакомого прямо у подъезда его дома. Подозреваемый задержан. Мужчина объяснил, что мотивом послужила ревность из-за отношений убитого с его бывшей женой.

