Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:40

Колонна исторической техники прошла по Дороге жизни в Ленобласти

Фото: t.me/drozdenko_au_lo
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ленинградской области в память о защитниках и жителях блокадного города состоялся автопробег, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Колонна восстановленной техники времен войны прошла по легендарному маршруту — Дороге жизни, повторив путь, по которому в годы блокады спасали людей.

Ретроавтомобили, мотоциклы и автобус, использовавшиеся во время ВОВ, проехали по льду Ладожского озера от деревни Кобона до мемориала Разорванное кольцо. Участники акции почтили память ленинградцев, переживших блокадные зимы.

Как сообщил глава региона, часть этой техники подняли со дна озера и восстановили. За рулем находились поисковики, добровольцы и участники спецоперации из Ленинградской области.

Для всех участников сохранение памяти — личное дело и глубокое уважение поколению победителей, — отметил Дрозденко.

Ранее президент России Владимир Путин возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В торжественной церемонии по случаю Дня защитника Отечества приняли участие военнослужащие, награжденные главой государства, а также министр обороны Андрей Белоусов.
память
Ленобласть
Александр Дрозденко
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша
Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа
Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям
«Глупейшие комментарии»: в СФ дали Бербок совет после ошибки про Гренландию
В ГД призвали снизить объем бюрократической работы для психологов в школах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.