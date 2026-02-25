Колонна исторической техники прошла по Дороге жизни в Ленобласти

В Ленинградской области в память о защитниках и жителях блокадного города состоялся автопробег, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Колонна восстановленной техники времен войны прошла по легендарному маршруту — Дороге жизни, повторив путь, по которому в годы блокады спасали людей.

Ретроавтомобили, мотоциклы и автобус, использовавшиеся во время ВОВ, проехали по льду Ладожского озера от деревни Кобона до мемориала Разорванное кольцо. Участники акции почтили память ленинградцев, переживших блокадные зимы.

Как сообщил глава региона, часть этой техники подняли со дна озера и восстановили. За рулем находились поисковики, добровольцы и участники спецоперации из Ленинградской области.

Для всех участников сохранение памяти — личное дело и глубокое уважение поколению победителей, — отметил Дрозденко.

Ранее президент России Владимир Путин возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В торжественной церемонии по случаю Дня защитника Отечества приняли участие военнослужащие, награжденные главой государства, а также министр обороны Андрей Белоусов.