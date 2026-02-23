Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:13

Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
В честь Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, передает РИА Новости. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, награжденные главой государства, а также министр обороны Андрей Белоусов.

Под звуки военного оркестра почетный караул установил у Вечного огня венок из алых роз с лентами в цветах российского триколора. Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания.

Ранее Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений. А во время торжественной церемонии вручения государственных наград российский лидер заявил, что Россия защищает свое будущее, страна сегодня ведет борьбу за независимость и право на справедливость.

Также российских военных поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр отметил, что в ходе специальной военной операции бойцы показывают высокий профессионализм, решительность и преданность Родине.

