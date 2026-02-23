Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 01:08

«Символ народной любви»: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин: День защитника Отечества стал для россиян символом народной сплоченности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений.

В своем видеообращении президент подчеркнул, что 23 февраля на протяжении десятилетий остается одной из самых почитаемых дат. По его словам, праздник объединяет все поколения россиян, которые чтят ратную историю страны. Путин отметил, что летопись побед создавалась как талантом прославленных полководцев, так и рядовых солдат, всегда готовых встать на защиту Родины.

[Праздник] стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг, — заявил российский лидер.

Ранее стало известно, 23 февраля Владимир Путин поздравит страну с Днем защитника Отечества и вручит госнаграды героям. Также президент на неделе проведет традиционную коллегию ФСБ.

Владимир Путин
День защитника Отечества
поздравления
обращения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Воронежа смыл в унитаз джинсы и наглухо забил трубы
Автомобили встали в пробку перед крымской переправой
Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно
В США установили, кто пытался проникнуть в поместье Трампа с дробовиком
«Символ народной любви»: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Инфраструктура Белгорода пострадала при атаке ВСУ
Составлен список самых громких скандалов зимней Олимпиады в Италии
Десятки дронов ВСУ неудачно атаковали несколько регионов России
«Погибли на месте»: страшное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек
Очевидцы рассказали об обстреле Белгорода ракетами HIMARS
«В ход идут ножницы»: ВСУ в панике и неразберихе сбивают собственные дроны
Фицо назвал дату отключения Украины от поставок электроэнергии
В Мексике подтвердили гибель самого разыскиваемого в стране наркобарона
В Подмосковье погиб катавшийся на тюбинге ребенок
Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Вероне
В Мексике начались беспорядки из-за слухов о гибели наркобарона
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.