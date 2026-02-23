«Символ народной любви»: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Путин: День защитника Отечества стал для россиян символом народной сплоченности

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений.

В своем видеообращении президент подчеркнул, что 23 февраля на протяжении десятилетий остается одной из самых почитаемых дат. По его словам, праздник объединяет все поколения россиян, которые чтят ратную историю страны. Путин отметил, что летопись побед создавалась как талантом прославленных полководцев, так и рядовых солдат, всегда готовых встать на защиту Родины.

[Праздник] стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг, — заявил российский лидер.

Ранее стало известно, 23 февраля Владимир Путин поздравит страну с Днем защитника Отечества и вручит госнаграды героям. Также президент на неделе проведет традиционную коллегию ФСБ.