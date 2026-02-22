Стали известны планы Путина на ближайшую неделю

23 февраля Владимир Путин поздравит страну с Днем защитника Отечества и вручит госнаграды героям, сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин. Также президент на неделе проведет традиционную коллегию ФСБ.

Кроме того, в график президента на неделю включено заседание Высшего государственного совета России и Белоруссии, подготовку к которому Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее обсудили в ходе телефонного разговора. Также в президентском плане значатся Форум будущих технологий, другие международные контакты и оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России буквально не хватает суток, поэтому он вынужден работать до глубокой ночи. Так, при подготовке к традиционной декабрьской прямой линии, как рассказал Песков, Путину пришлось работать фактически до самого утра. Кроме того, Путин, по словам Пескова, ежедневно получает военные сводки.