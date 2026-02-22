Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 17:49

Стали известны планы Путина на ближайшую неделю

Зарубин: Путин на будущей неделе проведет коллегию ФСБ и совещание Совбеза

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

23 февраля Владимир Путин поздравит страну с Днем защитника Отечества и вручит госнаграды героям, сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин. Также президент на неделе проведет традиционную коллегию ФСБ.

Кроме того, в график президента на неделю включено заседание Высшего государственного совета России и Белоруссии, подготовку к которому Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее обсудили в ходе телефонного разговора. Также в президентском плане значатся Форум будущих технологий, другие международные контакты и оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России буквально не хватает суток, поэтому он вынужден работать до глубокой ночи. Так, при подготовке к традиционной декабрьской прямой линии, как рассказал Песков, Путину пришлось работать фактически до самого утра. Кроме того, Путин, по словам Пескова, ежедневно получает военные сводки.

Владимир Путин
заседания
Павел Зарубин
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026
Советский «разведчик четырех континентов» Петросян умер в 102 года
Названы возможные сроки удара США по Ирану
«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж
Мощный пожар парализовал улицу в центре Москвы
Бойцы элитного полка ВСУ насмерть замерзли при попытке побега с позиций
Сборная США совершила невозможное в финале против Канады
Мужчина открыл огонь по чужому внедорожнику
Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году
Водонаева показала, как выглядит после операции по уменьшению груди
Момент падения ребенка с седьмого этажа в Петербурге попал на видео
В Турции заявили о расплате ЕС из-за позиции по России
В Европе готовятся подложить Трампу свинью
Земфира завершила карьеру? Что известно, как она живет, вернется ли в РФ
Обломки БПЛА нашли рядом с поселком и деревней в Подмосковье
Блогера Яйцеслава объявили в международный розыск после «турне» по Африке
Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы
Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»
Военэксперт ответил, смогут ли ВСУ подготовить 250 тыс. новых солдат
Двенадцатый беспилотник перехватили на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.