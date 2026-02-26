В Азербайджане почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания

Азербайджан почтил минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида, сообщает Report. На всей территории страны, а также в ее дипломатических представительствах за рубежом был приспущен государственный флаг.

На территории Баку приостановили движение транспорта. Тысячи жителей столицы посетили 26 февраля памятник жертвам трагедии, установленный в Хатаинском районе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы. Вместе с ним на церемонии присутствовали первая леди страны Мехрибан Алиева и члены их семьи.

В ночь на 26 февраля 1992 года произошло одно из самых трагических событий в истории Азербайджана. Конфликт в Карабахе был в разгаре, а одной из наиболее напряженных точек противостояния оказался именно Ходжалы, фактически блокированный армянскими вооруженными формированиями. Согласно официальным данным, погибли 613 мирных жителей.