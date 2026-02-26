Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 16:23

В Азербайджане почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания

Мемориальный комплекс в Ходжалы, посвященный жертвам трагедии 1992 года Мемориальный комплекс в Ходжалы, посвященный жертвам трагедии 1992 года Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан почтил минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида, сообщает Report. На всей территории страны, а также в ее дипломатических представительствах за рубежом был приспущен государственный флаг.

На территории Баку приостановили движение транспорта. Тысячи жителей столицы посетили 26 февраля памятник жертвам трагедии, установленный в Хатаинском районе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы. Вместе с ним на церемонии присутствовали первая леди страны Мехрибан Алиева и члены их семьи.

В ночь на 26 февраля 1992 года произошло одно из самых трагических событий в истории Азербайджана. Конфликт в Карабахе был в разгаре, а одной из наиболее напряженных точек противостояния оказался именно Ходжалы, фактически блокированный армянскими вооруженными формированиями. Согласно официальным данным, погибли 613 мирных жителей.

Азербайджан
ходжалы
память
Баку
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток
Звезда «Кухни» показал новорожденного сына
Замерзшие наемники и легендарный «Алеша»: новости СВО к вечеру 26 февраля
В Минтрансе раскрыли заинтересованность в авиасообщении с одной страной
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.