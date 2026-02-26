Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:56

Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

Ильхам Алиев Фото: president.az


Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы, сообщается на официальном сайте главы государства. Вместе с ним на церемонии присутствовали первая леди страны Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Президент Азербайджанской Республики, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы мемориала жертвам Ходжалинского геноцида, — говорится в сообщении.

Кроме того, официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинской трагедии в Баку. Цветы к мемориалу возложили глава правительства Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев и другие.

В ночь на 26 февраля 1992 года произошло одно из самых трагических событий в истории Азербайджана. Конфликт в Карабахе был в разгаре, а одной из наиболее напряженных точек противостояния оказался именно Ходжалы, фактически блокированный армянскими вооруженными формированиями. Согласно официальным данным, погибли 613 мирных жителей.

Ильхам Алиев
Азербайджан
мемориалы
памятники
