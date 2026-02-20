Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 11:51

Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники службы безопасности Азербайджана оперативно пресекли провокацию радикальных элементов во время визита президента республики Ильхама Алиева в США на первое заседание Совета мира, сообщает Report.az. На появившемся в Сети видео видно, как группа радикалов пытается проникнуть на охраняемую территорию отеля Waldorf Astoria, где остановился президент, и слышно, как они используют ненормативную лексику.

Ситуация была быстро взята под контроль, серьезных нарушений в результате инцидента не зафиксировали. Сотрудники службы безопасности действовали в координации с американской полицией.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев посетил первое заседание Совета мира, созданного главой Белого дома Дональдом Трампом. Среди приглашенных политиков также были лидеры России, Белоруссии и Китая Владимир Путин, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, однако они отказались участвовать.

До этого Алиев, выступая на панельных дискуссиях на Мюнхенской конференции, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта с Арменией. Глава государства предположил, что соглашение будет достигнуто до конца 2026 года.

Азербайджан
Ильхам Алиев
США
провокации
охранники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Литва запретила въезд российскому рэперу
«Политическая игра»: военэксперт о желании Зеленского воевать еще три года
«Все были в шоке»: раскрыт военный приказ Зеленского на три года
Песков заинтриговал ответом о поездке Путина в Китай
Песков сформулировал позицию Кремля по скандалу вокруг экс-принца Эндрю
«Русская Медиагруппа» начала использовать ИИ для выплат гонораров авторам
ВСУ атаковали российскую школу, где находились 600 учеников
В Кремле объяснили невозможность мирного договора России с Японией
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.