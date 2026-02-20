Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США

Сотрудники службы безопасности Азербайджана оперативно пресекли провокацию радикальных элементов во время визита президента республики Ильхама Алиева в США на первое заседание Совета мира, сообщает Report.az. На появившемся в Сети видео видно, как группа радикалов пытается проникнуть на охраняемую территорию отеля Waldorf Astoria, где остановился президент, и слышно, как они используют ненормативную лексику.

Ситуация была быстро взята под контроль, серьезных нарушений в результате инцидента не зафиксировали. Сотрудники службы безопасности действовали в координации с американской полицией.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев посетил первое заседание Совета мира, созданного главой Белого дома Дональдом Трампом. Среди приглашенных политиков также были лидеры России, Белоруссии и Китая Владимир Путин, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, однако они отказались участвовать.

До этого Алиев, выступая на панельных дискуссиях на Мюнхенской конференции, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта с Арменией. Глава государства предположил, что соглашение будет достигнуто до конца 2026 года.