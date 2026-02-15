Зимняя Олимпиада — 2026
Алиев анонсировал сроки подписания мира с Арменией

Алиев допустил подписание мира с Арменией в 2026 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельных дискуссиях на Мюнхенской конференции, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта с Арменией, передает РИА Новости. Глава государства предположил, что соглашение будет достигнуто до конца 2026 года.

По словам азербайджанского лидера, с августа прошлого года двусторонние отношения вышли на принципиально новый уровень, лишенный военной эскалации. Одновременно с этим стартовало торговое сотрудничество: Баку снял логистические ограничения и приступил к поставкам нефтепродуктов в Ереван, что является критически важным товаром для армянской стороны.

Я надеюсь, что мы подпишем мирное соглашение в этом году, — заявил Алиев.

Ранее азербайджанский президент отмечал, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном на следующий день после внесения изменений в Конституцию Армении. При этом политик подчеркнул, что мир между странами де‑факто уже установлен.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом указал, что мирные переговоры Армении с Азербайджаном носят необратимый характер. По его словам, Баку и Ереван достигли точки невозврата в этом вопросе.

Ильхам Алиев
Азербайджан
Армения
соглашения
