Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 14:58

Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Сергей Фадеичев /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, сообщили NEWS.ru в оборонном ведомстве. Присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память воинов, которые погибли при защите Отечества.

Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты Почетного караула. В церемонии принял участие заместители Министра обороны РФ, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных Сил РФ, а также ветераны, — сказано в сообщении.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День защитника Отечества посетил Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Он принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

До этого президент России Владимир Путин возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Под звуки военного оркестра почетный караул установил у Вечного огня венок из алых роз с лентами в цветах российского триколора. Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания.

Минобороны
цветы
венки
мемориалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС
В Сочи мощная волна разбила окна ресторана и смыла посетителей
Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка
Дворник раскрыл подробности спасения ребенка, выпавшего из окна
В Крыму объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля
Глава МИД Китая пристыдил европейских коллег на сессии ООН
«Шантажирует»: военэксперт о словах Зеленского про контрактную армию
Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Евросоюз принял новое решение о санкциях против России
Самолет из Владивостока с 74 пассажирами совершил экстренную посадку
В Челябинске курьера «Додо Пиццы» уволили за помощь собаке в мороз
Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье
Медведев возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата
Гладков сообщил о кощунственном ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Погибшая в Анапе блогерша предсказала свою смерть в день рождения
«Навязанное силой»: правительству Франции выразили вотум недоверия
Медведев напомнил Киеву о судьбе Гитлера и Муссолини
Гуменник сфотографировался с главным соперником на закрытии Олимпиады
SHAMAN выпустил новую песню в День защитника Отечества
Филиппов захотел использовать серебряную медаль не по назначению
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.