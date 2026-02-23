Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, сообщили NEWS.ru в оборонном ведомстве. Присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память воинов, которые погибли при защите Отечества.

Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты Почетного караула. В церемонии принял участие заместители Министра обороны РФ, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных Сил РФ, а также ветераны, — сказано в сообщении.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День защитника Отечества посетил Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Он принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

До этого президент России Владимир Путин возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Под звуки военного оркестра почетный караул установил у Вечного огня венок из алых роз с лентами в цветах российского триколора. Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания.