Медведев возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества посетил Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Политик принял участие в торжественной церемонии и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Он опубликовал поздравление в своем Telegram-канале.

С Днем защитника Отечества! — добавил он.

Траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата также возложил президент Владимир Путин. Вместе с ним в церемонии приняли участие награжденные медалями участники СВО, а также министр обороны Андрей Белоусов. Под звуки военного оркестра почетный караул установил у Вечного огня венок из алых роз с лентами в цветах российского триколора.

Перед этим Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества. Он назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений. А во время вручения государственных наград российский лидер заявил, что Россия защищает свое будущее, сражаясь за независимость и правду.