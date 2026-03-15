Цветы для любой погоды: распустятся и в палящий зной, и в затяжные ливни

Цветы для любой погоды: распустятся и в палящий зной, и в затяжные ливни

Ищете цветок, которому нипочем любые погодные сюрпризы? Рассказываем, какие растения распустятся и в палящий зной, и в затяжные ливни.

Посадите лилейник — настоящего рекордсмена по выносливости. Этот многолетник одинаково хорошо цветет и в засуху, и в дождливое лето, его корневища накапливают влагу, а листья устойчивы к грибкам. Яркие, похожие на лилии цветки распускаются один за другим, обеспечивая непрерывное цветение все лето.

Другой непотопляемый вариант — рудбекия, чьи солнечные соцветия с темной серединкой не теряют декоративности ни в зной, ни в ливень. А эхинацея с ее мощными стеблями и плотными лепестками выдерживает любые капризы погоды, радуя глаз насыщенными розовыми, оранжевыми и белыми красками.

Это цветы для любой погоды. Они не боятся ни засухи, ни переувлажнения, зимуют без укрытия и будут цвести даже при минимальном уходе, становясь идеальным выбором для любого, даже самого непредсказуемого лета.

