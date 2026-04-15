Россиянам раскрыли, что нельзя делать в домовом чате РИА Новости: за размещение данных соседей в чате грозит штраф до 300 тыс. рублей

Публикация персональных данных соседей в общедомовом чате без их согласия может повлечь за собой административный штраф до 300 тыс. рублей, сообщил РИА Новости директор МГЮА Владимир Никишин. По его словам, это считается неправомерной обработкой персональных данных.

Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта — это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением, — сказал Никишин.

Эксперт уточнил, что за размещение данных без согласия соседа для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 150 до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма может вырасти до 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России был предложен новый законопроект, согласно которому владельцы гостиниц больше не смогут удерживать оплату с карты постояльца без его согласия. В случае, если клиент отказывается возмещать сумму ущерба, все претензии будут решаться исключительно в судебном порядке.