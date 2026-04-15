Терапевт предупредил, какой чай может спровоцировать развитие рака

Частое употребление чая в бутылках может вызвать ожирение и тем самым повысить риск развития рака, предупредил в беседе с РИАМО терапевт Максим Лавров. Врач назвал такие напитки жидким сахаром и отметил, что они практически не содержат полезных веществ.

Бутилированный готовый чай таит в себе реальную угрозу. В таких напитках практически нет полезных веществ, зато есть колоссальная доза сахара. Регулярное употребление жидкого сахара неизбежно ведет к скрытому воспалению, инсулинорезистентности и ожирению. Лишний вес признан фактором риска развития как минимум 13 видов рака, — уточнил Лавров.

Специалист добавил, что канцерогенную опасность может представлять любой чай, если его температура выше 65 градусов. Злоупотребление такими напитками грозит регулярными ожогами слизистой, которые, в свою очередь, чреваты травмированием клеток пищевода. Это повышает риск развития плоскоклеточной карциномы.

