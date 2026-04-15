Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 10:39

Терапевт предупредил, какой чай может спровоцировать развитие рака

Терапевт Лавров: употребление чая в бутылках может повысить риск развития рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Частое употребление чая в бутылках может вызвать ожирение и тем самым повысить риск развития рака, предупредил в беседе с РИАМО терапевт Максим Лавров. Врач назвал такие напитки жидким сахаром и отметил, что они практически не содержат полезных веществ.

Бутилированный готовый чай таит в себе реальную угрозу. В таких напитках практически нет полезных веществ, зато есть колоссальная доза сахара. Регулярное употребление жидкого сахара неизбежно ведет к скрытому воспалению, инсулинорезистентности и ожирению. Лишний вес признан фактором риска развития как минимум 13 видов рака, — уточнил Лавров.

Специалист добавил, что канцерогенную опасность может представлять любой чай, если его температура выше 65 градусов. Злоупотребление такими напитками грозит регулярными ожогами слизистой, которые, в свою очередь, чреваты травмированием клеток пищевода. Это повышает риск развития плоскоклеточной карциномы.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что ромашковый чай занимает лидирующую позицию среди напитков, предназначенных для снижения уровня стресса. По ее словам, с тревогой также поможет справиться теплое молоко с медом.

Здоровье
напитки
заболевания
врачи
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.