Матча-латте, подвинься: хорчата — бодрящий и освежающий тренд сезона-2026

Хорчата выглядит как молочный коктейль, пахнет корицей и ванилью, на вкус — как жидкое печенье. Ее можно подавать со льдом, украсить палочкой корицы. Идеально для бодрости.

Что понадобится

1 стакан белого риса (не пропаренного), 4 стакана воды (для замачивания), 2 стакана молока (или растительного), 0,5–1 стакан сахара (по вкусу), 1 ч. л. ванильного экстракта (или стручок ванили), 1 палочка корицы (или 1 ч. л. молотой).

Как я готовлю

Рис промываю до прозрачной воды. Замачиваю в 4 стаканах воды на 6–8 часов (лучше на ночь). Утром воду не сливаю.

Переливаю рис вместе с водой в блендер. Добавляю палочку корицы (ломаю на куски). Взбиваю на высокой скорости 2–3 минуты до получения однородной мутной жидкости.

Процеживаю через мелкое сито или марлю в кувшин, отжимаю жмых. Добавляю молоко, сахар, ванильный экстракт. Хорошо перемешиваю.

Убираю в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей размешиваю, разливаю по стаканам со льдом, посыпаю молотой корицей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Получился сливочный, нежный напиток, похожий на рисовый пудинг, но в жидком виде. Я добавил ваниль и корицу — аромат стоит невероятный. Советую не жалеть сахара, он нужен для баланса. Молоко можно заменить на миндальное или кокосовое. Процеживать лучше через мелкое сито, иначе будет осадок.