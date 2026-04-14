14 апреля 2026 в 07:45

Нутрициолог рассказала, какие напитки помогают бороться с тревожностью

Нутрициолог Чаевская назвала ромашковый чай лидером среди антистресс-напитков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ромашковый чай занимает лидирующую позицию среди напитков, предназначенных для снижения уровня стресса, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, с тревогой также поможет справиться теплое молоко с медом.

Тревожность — частая спутница современного человека, но не всегда нужно сразу бежать за таблетками. Некоторые напитки обладают мягким успокаивающим эффектом и помогают нервной системе прийти в равновесие. Ромашковый чай — лидер среди антистресс-напитков. Апигенин, содержащийся в ромашке, связывается с теми же рецепторами в мозге, что и транквилизаторы, но без побочных эффектов. Одна чашка вечером снижает уровень кортизола на 15–20%, — поделилась Чаевская.

Она отметила, что зеленый чай действует иначе, чем другие напитки. По словам нутрициолога, аминокислота L-теанин проникает в мозг через гематоэнцефалический барьер и способствует выработке альфа-волн, характерных для расслабленного состояния медитации. При этом, отметила Чаевская, это вещество не вызывает сонливости, а лишь устраняет тревожность.

Теплое молоко с медом — не просто бабушкин рецепт. Молоко содержит триптофан — предшественник серотонина и мелатонина. Мед помогает триптофану быстрее добраться до мозга. Результат — спокойствие и легкое расслабление. Настой пустырника и валерианы работают глубже, но их лучше пить курсом, а не разово. Они снижают возбудимость центральной нервной системы и помогают при хронической тревоге. Главное правило: никакого кофеина и сахара — оба провоцируют тревогу, — резюмировала Чаевская.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил, что завтрак из одного кофе может привести к набору веса. Он особо отметил вред от сочетания бодрящего напитка и булочки, поскольку пустые калории и сахар дают лишь временный прилив энергии, после которого наступает чувство голода и усталость.

Здоровье
советы
нутрициологи
напитки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

