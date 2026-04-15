Из семечка в живую изгородь с медовым ароматом: клематисы и рядом не стояли

Кобея — эта лиана способна за один сезон превратить ваш сад в джунгли с крупными колокольчиками фиолетового или белого цвета, которые источают медовый аромат.

Ее главный козырь — феноменальная скорость роста: побеги достигают 4–6 метров за лето, цепляясь за опоры усиками, что позволяет замаскировать старый забор или создать живую стену у беседки за пару месяцев.

Еще один важный плюс для дачника — продолжительное цветение. Кобея радует глаз своими «граммофонами» с июля и до самых первых осенних заморозков, причем цветки в процессе распускания меняют свой оттенок с зеленоватого на насыщенный.

В уходе она не доставляет больших хлопот: ей нужно только солнечное, защищенное от ветра место и плодородная рыхлая почва. Другие известные лианы, как клематисы, с ней и рядом не стояли.

Ранее был назван многолетник, который цветет пышным кустом даже в полутени.