Цветет пышным кустом даже в полутени: чудо-многолетник для дачи

Аквилегия махровая «сиреневая башня» — это настоящая находка для дачников, которые хотят украсить участок эффектными цветами без сложного ухода.

Ее главное преимущество — удивительная неприхотливость: растение прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, к почвам нетребовательно и легко размножается семенами. Куст вырастает аккуратным, пышным и довольно высоким, с красивой резной листвой, из которой поднимаются крепкие цветоносы, на которых распускаются плотные махровые цветки.

Их главная особенность — они всегда смотрят вверх и не поникают даже после сильного дождя. Цветение начинается в первой половине лета, клумба буквально утопает в ярких сочных тонах. Этот чудо-многолетник обладает завидной морозостойкостью: без проблем выдерживает холода до –30 °C и не требует укрытия на зиму.

На одном месте аквилегия живет от 4 до 6 лет, постепенно разрастаясь в пышные кустики. Для дачи это идеальный вариант.

