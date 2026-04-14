Забудьте о фитофторе: пара дел в теплице весной — и помидоры завалят урожаем

Весенняя подготовка теплицы под помидоры — это залог здоровья растений и обильного урожая, и начать работы стоит задолго до высадки рассады.

Первым делом необходимо удалить остатки прошлогодних растений, сорняки, колышки и подвязочный материал, которые могут быть источниками болезней.

После этого всю внутреннюю поверхность теплицы — каркас и поликарбонат — нужно вымыть теплой водой с хозяйственным мылом или специальным садовым моющим средством, затем ополоснуть чистой водой.

Следующий этап — дезинфекция конструкции и почвы. Для обеззараживания теплицы можно использовать раствор медного купороса или окуривание табачной шашкой, которая эффективно борется с грибками и вредителями.

Перед самой высадкой рассады почву необходимо обогатить питательными веществами: рассыпать по грядкам древесную золу (источник калия и фосфора), перепревший компост или биогумус. Золу и удобрения слегка заделывают в верхний слой граблями и проливают теплой водой.

Эти простые, но эффективные меры позволят создать идеальные условия для роста томатов. Так вы забудете о фитофторе и будете наслаждаться сладкими плодами.

