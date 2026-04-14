Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 16:15

Пожелтевший чеснок — не проблема: подкормки на все случаи жизни для зеленого пера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасти чеснок от пожелтения можно, если вовремя понять причину и принять меры. Чаще всего листья желтеют из-за возвратных заморозков: холод повреждает клетки, нарушая усвоение питательных веществ, особенно азота.

Если чеснок попал под заморозки, его нужно обработать стимуляторами, которые помогают справиться со стрессом.

Вторая по распространенности причина — дефицит азота, особенно ранней весной, когда корни еще плохо работают в холодной почве. В этом случае проводят подкормку мочевиной: 1 ст. л. на 10 л воды для полива под корень или 25--30 г на 10 л для опрыскивания по листьям. Для экстренной помощи лучше использовать опрыскивание — азот усваивается быстрее.

Если желтеют кончики листьев, а не вся пластина, это может указывать на недостаток калия или слишком кислую почву. Внесите в междурядья древесную золу (стакан на 10 л воды для полива) или доломитовую муку.

Проверено редакцией
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.