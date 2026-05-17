Тень на даче больше не проблема: 7 растений, которые превращают мрачный угол в роскошный сад. А одна из красавиц живет до 40 лет

Многие дачники уверены, что красивый цветник возможен только на ярком солнце. Но самые уютные и эффектные уголки сада часто получаются именно в полутени — под деревьями, возле забора или с северной стороны дома. Есть растения, которые не просто мирятся с нехваткой солнца, а становятся там еще пышнее и красивее.

Хоста — настоящая королева тенистого сада. Ее любят за роскошные листья: голубые, салатовые, полосатые, почти белые. Это многолетник, который способен расти на одном месте 15–25 лет, а старые кусты с каждым годом становятся только красивее.

Астильба добавляет в тень яркости. Летом она выпускает пушистые метелки розовых, белых, сиреневых и бордовых оттенков. Астильба тоже относится к многолетникам и спокойно живет 10–15 лет без пересадки.

Папоротники помогают создать ощущение настоящего лесного сада. Они отлично чувствуют себя во влажной полутени и почти не требуют ухода. Большинство садовых папоротников — долговечные многолетники, способные расти 20 лет и больше.

Бруннера, которую многие называют «незабудкой для тени», весной покрывается облаком голубых цветов, а летом украшает участок серебристой листвой. Это многолетнее растение, обычно живущее на одном месте около 10 лет.

Гейхера ценится за необычную декоративную листву. Сейчас есть сорта почти всех оттенков — от лаймовых до темно-бордовых. Гейхера считается многолетником, но для сохранения декоративности кусты обычно обновляют раз в 4–6 лет.

Барвинок — один из лучших почвопокровников для тени. Он быстро закрывает пустые участки плотным зеленым ковром и цветет нежными синими цветами. Это вечнозеленый многолетник, который может расти десятилетиями.

И, конечно, нельзя забывать про гортензию метельчатую. Многие сорта отлично чувствуют себя в легкой полутени и цветут огромными шапками почти до осени. При хорошем уходе такой кустарник способен жить 30–40 лет.