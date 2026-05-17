Три настоя в одном ведре: чем полить огурцы, чтобы корни не гнили, а урожай бил рекорды

Три настоя в одном ведре: чем полить огурцы, чтобы корни не гнили, а урожай бил рекорды

После высадки рассады огурцов в теплицу важно обеспечить правильный полив, тогда за будущий урожай можно не переживать.

Первые дни поливайте умеренно теплой водой (+20--25 °C) строго под корень, утром или вечером, когда земля подсохнет, а не холодной из скважины — от температурного шока растения могут погибнуть.

Через 5--7 дней, когда рассада выпустит новый лист, можно начинать «народную» подкормку, которая реально удваивает урожай.

Рецепт на 30 литров воды: 2 кг свежей крапивы с одуванчиками настаивайте 5 суток в 10 литрах воды; отдельно в 10 литрах теплой воды смешайте 30 г сухих дрожжей и 3 ложки сахара, оставьте на 2 часа; еще в 10 литрах воды настаивайте 2 стакана березовой золы сутки. Перед поливом смешайте: на ведро воды добавьте по литру травяного и дрожжевого настоя и 0,5 литра зольного.

Эффект ошеломляющий: дрожжи стимулируют рост корней, крапива насыщает азотом, а зола — калием для обильного плодоношения. Проветривайте теплицу после каждого полива и не лейте на листья, чтобы не спровоцировать грибковые болезни.

Ранее сообщалось, что добавить в лунке при посадке помидоров, чтобы росли мясистыми и сладкими.