Для помидоров лучше этого удобрения не существует: горсть в лунку — растут мясистыми и сладкими

Опытные огородники знают: залог богатого урожая томатов закладывается не в момент цветения, а во время посадки.

Если вы хотите, чтобы помидоры росли как на дрожжах, были мясистыми и сладкими, в лунку при высадке рассады нужно добавить всего несколько компонентов. Идеальный рецепт «долгоиграющей» подкормки включает в себя перепревший компост или биогумус — это основа, которая будет питать растение весь сезон, делая землю рыхлой и плодородной.

Обязательно добавьте горсть древесной золы: она насыщает почву калием, который отвечает за сладость плодов, и защищает корни от гнили. Для формирования мощной корневой системы и обильного плодоношения не забудьте про фосфор: достаточно 1 чайной ложки суперфосфата на лунку. Отличной профилактикой вершинной гнили станет горсть толченой яичной скорлупы, а луковая шелуха отпугнет вредителей.

Все компоненты нужно тщательно перемешать с землей на дне лунки и обязательно присыпать слоем чистой почвы, чтобы корни не касались удобрений напрямую. Такая заправка обеспечит томатам безбедное существование до самой осени, и вы будете собирать мясистые, сладкие помидоры ведрами.

