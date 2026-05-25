25 мая 2026 в 21:45

Обрезка помидоров для ускорения созревания: плоды наливаются сахаром, а не водой

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы помидоры были ранними и крупными, кусты необходимо правильно формировать, направляя все силы растения на плоды, а не на зеленую массу.

Главный враг урожая — пасынки, боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Их нужно удалять регулярно, едва они достигнут 2–4 см, не дожидаясь перерастания. Если пропустить этот момент, пасынок начнет конкурировать с основным стеблем, оттягивая питание и затягивая созревание.

Для ускорения созревания и укрупнения плодов применяют прищипку верхушки — удаление точки роста. Это останавливает рост куста вверх и перенаправляет питательные вещества к уже завязавшимся кистям.

Оптимально оставлять на растении 4–6 кистей, все, что выше, — удалять, плюс оставлять 1-2 листа над верхней кистью. Проводят прищипку примерно за 40–50 дней до окончания сезона.

Параллельно удаляют нижние листья, касающиеся земли, и листья, затеняющие созревающие кисти — это улучшает проветривание и снижает риск фитофторы. Вкус помидоров при такой агротехнике становится насыщеннее: плоды наливаются сахаром, а не водой, становятся мясистыми и душистыми.

Дарья Иванова
