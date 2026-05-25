Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 17:03

Цветы, которые точно не умрут без полива: засухоустойчивые красавцы дадут клумбу без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не у всех есть возможность каждый день бегать с лейкой по участку — особенно летом, когда жара держится неделями. Но клумба может выглядеть ярко и ухоженно даже без постоянного полива. Есть многолетники, которые спокойно переносят засуху, не теряют декоративности и продолжают цвести даже тогда, когда многие растения уже поникли.

Один из самых надежных вариантов — очиток видный. У него мясистые листья, которые накапливают влагу, поэтому засуха ему почти не страшна. Даже в сухое лето куст держит форму, а к августу покрывается крупными розовыми или малиновыми шапками цветов. Хорошо растет на солнце и почти не требует ухода.

Еще один фаворит — лаванда. Любит жару, солнце и сухую почву. Частый полив ей даже вреден — корни могут подпревать. Зато на открытом месте быстро разрастается, красиво цветет и дает тот самый насыщенный аромат, за который ее так любят. Хорошо смотрится вдоль дорожек, у террасы и в бордюрах.

Для ярких цветовых пятен отлично подходит эхинацея. Крепкая, выносливая, с глубоким корнем, который сам добывает влагу из почвы. Цветет долго — с середины лета и почти до осени. Хорошо переносит жару, солнцепек и редкий полив. А еще привлекает пчел и бабочек.

Если хочется мягкой воздушной клумбы без хлопот, часто выбирают тысячелистник декоративный. Он отлично переносит сухую землю, почти не болеет и цветет долго — от июня до конца лета. Есть белые, желтые, розовые и терракотовые сорта.

Проверено редакцией
Читайте также
Ленивый цветник работает сам: катарантус цветет до осени и не требует ухода
Общество
Ленивый цветник работает сам: катарантус цветет до осени и не требует ухода
И рассада — крепыши, и приживается почти 100%: как использовать дрожжи, чтобы все пошло в рост
Общество
И рассада — крепыши, и приживается почти 100%: как использовать дрожжи, чтобы все пошло в рост
Один куст дает до 20 тысяч рубиновых «пуговиц»: цветет с июня до заморозков без капризов
Общество
Один куст дает до 20 тысяч рубиновых «пуговиц»: цветет с июня до заморозков без капризов
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Сад в нежно-розовых свечах больше метра. Многолетник с чудесными колокольчиками для романтичных клумб
Общество
Сад в нежно-розовых свечах больше метра. Многолетник с чудесными колокольчиками для романтичных клумб
сады
цветы
клумбы
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не только «Орешником»: как еще Россия может наказать Киев за Старобельск
Раскрыты подробности таинственного исчезновения отца и сына под Липецком
В одном из сел Ингушетии начала эвакуацию жителей из-за наводнения
Допрос задержанного митрополита Илариона продолжается более шести часов
Турэксперт раскрыл идеальный срок покупки дешевых билетов на поезд
Госпошлины для мигрантов могут повысить почти в 10 раз
Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника
Названы последствия атаки ВСУ на Белгород
Чисто погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти
В Европе пообещали большое сопротивление предложению Мерца по Украине
Энергетик спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива
Центробанк России повысил курс доллара
Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан
Путин подписал важный закон об отношениях с Южной Осетией
Мама лайкнула: мужчина рассказал, как в детстве его изнасиловал дядя
Строители устроили массовую драку в Москве
В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить
Бизнесу рассказали о способах защиты от мошеннических схем
Турэксперт объяснил, как лучше путешествовать семьям с детьми
«Все, довели»: депутат об анонсированных Россией ударах по ВПК Украины
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.