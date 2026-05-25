Цветы, которые точно не умрут без полива: засухоустойчивые красавцы дадут клумбу без хлопот

Не у всех есть возможность каждый день бегать с лейкой по участку — особенно летом, когда жара держится неделями. Но клумба может выглядеть ярко и ухоженно даже без постоянного полива. Есть многолетники, которые спокойно переносят засуху, не теряют декоративности и продолжают цвести даже тогда, когда многие растения уже поникли.

Один из самых надежных вариантов — очиток видный. У него мясистые листья, которые накапливают влагу, поэтому засуха ему почти не страшна. Даже в сухое лето куст держит форму, а к августу покрывается крупными розовыми или малиновыми шапками цветов. Хорошо растет на солнце и почти не требует ухода.

Еще один фаворит — лаванда. Любит жару, солнце и сухую почву. Частый полив ей даже вреден — корни могут подпревать. Зато на открытом месте быстро разрастается, красиво цветет и дает тот самый насыщенный аромат, за который ее так любят. Хорошо смотрится вдоль дорожек, у террасы и в бордюрах.

Для ярких цветовых пятен отлично подходит эхинацея. Крепкая, выносливая, с глубоким корнем, который сам добывает влагу из почвы. Цветет долго — с середины лета и почти до осени. Хорошо переносит жару, солнцепек и редкий полив. А еще привлекает пчел и бабочек.

Если хочется мягкой воздушной клумбы без хлопот, часто выбирают тысячелистник декоративный. Он отлично переносит сухую землю, почти не болеет и цветет долго — от июня до конца лета. Есть белые, желтые, розовые и терракотовые сорта.