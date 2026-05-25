Один куст дает до 20 тысяч рубиновых «пуговиц»: цветет с июня до заморозков без капризов

Тысячелистник красный (Achillea millefolium), часто называемый ахиллеей, — это многолетник, который привносит в сад яркость средиземноморского полудня. Его название окутано легендами: говорят, что именно этим растением кентавр Хирон залечил раны героя Ахилла .

В отличие от диких белых «ромашек», современные гибриды поражают благородством красных оттенков. Особого внимания заслуживают сорта Red Velvet («красный бархат») и Paprika. Их соцветия-щитки не просто красные — они напоминают язычки пламени или рубиновые россыпи. Каждый мелкий цветок имеет бархатистую текстуру, которая в сочетании с ажурной серебристо-зеленой листвой выглядит невероятно богато.

Это растение создано для «ленивого», но роскошного сада. Оно абсолютно неприхотливо: любит солнце, мирится с любыми почвами, не боится засухи и морозов (до −30 °C). Цветение, длящееся с июня до сентября, легко продлить, если удалять отцветшие корзинки. Взрослый куст достигает высоты 50–80 см и прекрасно подходит для срезки или заднего плана миксбордера.

