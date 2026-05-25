Ленивый цветник работает сам: катарантус цветет до осени и не требует ухода

Катарантус часто называют растением для тех, кто не хочет проводить все лето с секатором в руках. Он цветет долго, выглядит аккуратно и при этом почти не требует ухода. Именно поэтому его все чаще выбирают для дачи и городских клумб.

Это вечнозеленое растение может расти по-разному: в саду кусты вытягиваются до 1,5 м, а в горшках остаются компактными — около 60 см. Стебли у него плотные, прямые, а куст выглядит пышным и ровным, как будто его постоянно формировали.

Цветки небольшие, 3–5 см, но очень яркие — белые, розовые или насыщенно-пурпурные. Они появляются все лето без перерывов, создавая ощущение живого ковра. При этом увядшие бутоны не нужно срезать — они просто осыпаются сами.

Катарантус любит свет и лучше всего чувствует себя на солнечных участках. Полив ему нужен умеренный, без переувлажнения. Зимы в открытом грунте он не переносит, поэтому чаще выращивается как однолетник.

Еще один приятный бонус — он может размножаться самосевом, так что весной иногда появляется там, где его даже не сажали.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь специально оставляет катарантусу самые солнечные места на участке. Она советует не заливать растение водой — при легкой засухе оно цветет даже активнее и дольше сохраняет форму куста.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.

Марина Макарова
