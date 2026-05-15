Сажаете и забываете про бессонницу и стресс: многолетник для красоты и здоровья

Душица обыкновенная — это многолетнее растение высотой 30--90 см, цветущее мелкими розово-пурпурными цветками, собранными в крупные щитковидно-метельчатые соцветия на верхушках побегов.

Цветение начинается в июле и продолжается до сентября, создавая на клумбе эффект нежного сиреневого облака, парящего над зеленью. Аромат душицы не просто приятен — он полезен. Он помогает при бессоннице и стрессе. Кроме того, резкий запах отпугивает вредителей.

Для дачи это растение — настоящая находка: оно неприхотливо, зимостойко и быстро разрастается за счет ползучего корневища, заполняя пустующие места. Посадите эту пряную красавицу в миксбордере или вдоль дорожки — и ваш сад наполнится ароматом и пользой на долгие годы!

Посадка в мае проста до невозможности: выберите солнечный участок с легкой песчаной почвой, рассыпьте мелкие семена по поверхности, лишь слегка присыпав землей (не глубже 0,5 см), и полейте. Главное — не заливайте, душица одинаково не любит переувлажнения и пересыхания.

