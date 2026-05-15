15 мая 2026 в 03:35

Изумрудная подушка с малиновыми звездами: сажаете в мае, цветет все лето и зимует без укрытия

Фото: D-NEWS.ru
Гвоздика травянка — это многолетник-ковер, цветение которого похоже на сотню ярких звездочек или маленьких огоньков, рассыпанных по изумрудной подушке.

Распускается травянка в конце июня и при своевременном удалении увядших цветков продолжает радовать до сентября, полностью закрывая листья цветочной шапкой.

Для дачи травянка хороша тем, что растет на любых самых бедных почвах — песке, камнях, сухой глине, выдерживает засуху и жару, не болеет и не требует подкормок. Она зимует без укрытия, а стелющиеся побеги укореняются сами, создавая плотный дерн, который не пропускает сорняки.

Посадка в мае проста: выберите самое солнечное и сухое место, перекопайте, добавьте песок для рыхлости, высадите рассаду или деленки на расстоянии 20–30 см, заглубляя корневую шейку не ниже уровня земли, и обильно полейте.

Травянка размножается делением куста, черенками или семенами — подзимний посев дает закаленные растения с цветением на второй год.

Проверено редакцией
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
