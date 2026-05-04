Никаких лысых стеблей: превращаем 3 цветка на петунии в 100 в три шага

Хотите, чтобы ваша петуния превратилась не в скромный кустик с тремя цветками, а в гигантский, усыпанный сотнями бутонов шар? Секрет не в магии, а в соблюдении трех главных правил.

Первое и самое важное — не жалейте растение при обрезке. Смело обрезайте вытянувшиеся плети на треть — это самое эффективное средство против «лысеющих» стеблей и залог непрерывного цветения до заморозков.

Второй ключ к успеху — правильное питание и объем горшка. Петунии — обжоры, поэтому без регулярных подкормок они быстро истощаются и мельчают. В период бутонизации и цветения используйте удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, например монофосфат калия, каждые 7–10 дней.

Также не экономьте на месте: для одного взрослого куста нужен горшок объемом не менее 5–7 литров, иначе корням будет тесно, и о пышных шапках можно забыть.

Ну и третье: не ленитесь удалять отцветшие и увядшие бутоны вместе с семенными коробочками — это, пожалуй, самый трудоемкий, но действенный метод от лысых стеблей. Как только растение направит все силы на созревание семян, выброс новых бутонов прекратится.

