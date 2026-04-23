Цветет 2 раза за сезон, живет 50 лет и не подведет даже в холодное лето: не куст, а сказка

Вейгела — это кустарник, уникальная способность которого цвести дважды за сезон. Первое, самое пышное цветение наступает в мае-июне, когда кусты покрываются цветками белыми, розовыми, малиновыми или желтыми цветами.

Второй раз вейгела радует глаз в августе-сентябре, и хотя повторное цветение не такое обильное, оно все равно весьма эффектно и продлевает декоративность сада до глубокой осени. Современные сорта вейгелы способны выдерживать морозы до −30 °C и даже ниже.

При этом кустарник живет на одном месте до 50 лет, практически не требуя к себе внимания и не подводит в холодное лето, а его устойчивость к болезням и вредителям избавляет от лишних обработок.

Низкорослые сорта, такие как «Нана Вариегата» (высотой до 1 метра), идеально подходят для небольших садов и контейнерного озеленения, а высокорослые (до 2,5 метра) станут великолепной живой изгородью или солитером на газоне.

