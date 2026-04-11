Сею семена в грунт — всходят через 2 недели: цветок для забывчивых — не требует полива и не болеет

Конвольвулюс (вьюнок) — настоящая находка для дачников. Растение засухоустойчиво, холодостойко и практически не поражается болезнями и вредителями.

Особого внимания заслуживает его внешний вид: кустики высотой 20–50 см образуют густоветвистые куртины до 50 см в диаметре, сплошь усыпанные яркими воронковидными цветками-граммофончиками. Палитра оттенков разнообразна: белые, розовые, голубые, пурпурные, лавандовые и даже трехцветные сорта — каждый цветок живет всего один день, но на смену ему тут же распускаются десятки новых, обеспечивая непрерывное цветение с июля до заморозков.

Посадка проста: семена сеют в мае прямо в грунт, всходы появляются через 10–14 дней, а зацветают растения уже через 2–2,5 месяца. Для раннего цветения можно вырастить рассаду, посеяв семена в апреле.

