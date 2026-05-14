Точные даты посева моркови в мае-2026 по регионам России — для Подмосковья, Ленобласти, Урала и Сибири

Май — главный месяц для посева моркови, но сроки сильно различаются по регионам России, и ошибиться здесь — значит получить мелкие кривые корнеплоды, которые не подлежат хранению.

В средней полосе и Подмосковье оптимальное время для посадки моркови — с 25 апреля по 15 мая, когда земля на глубине 8–10 см прогревается до +5...+8 °C, а ночные заморозки уже не страшны.

В Ленинградской области и на Северо-Западе сеять морковь лучше с 5 по 20 мая. На Урале сроки сдвигаются к концу весны — морковь обычно сажают в начале мая, но из-за риска возвратных холодов многие переносят посев на конец мая — начало июня.

В Сибири торопиться нельзя: здесь морковь в открытый грунт сеют с середины до конца мая, а в некоторых районах с затяжной весной — даже до середины июня.

На юге России совсем иная картина: в Краснодарском крае и Крыму сеять морковь можно уже с 20 марта по 10 апреля.

По лунному календарю 2026 года самые благоприятные дни для посадки моркови в мае: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая. А вот 15–17 мая — неблагоприятные дни, когда посадки лучше отложить.

