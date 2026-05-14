14 мая 2026 в 14:45

Летники для прямого посева в мае по регионам России — от Подмосковья до Сибири

Фото: D-NEWS.ru
Май — главный месяц для посева цветов, но нужно учитывать регион: на юге можно сеять уже в начале мая, в средней полосе и Подмосковье — во второй половине, а на Урале, в Сибири и Ленобласти лучше дождаться конца месяца.

Календула (ноготки) — лидер по холодостойкости: ее семена сеют с 1 по 10 мая, всходы появляются через 7–10 дней, а цветы распускаются уже через 40 дней.

Васильки тоже неприхотливы: их сеют в начале мая на глубину 1–2 см, они цветут с июня до августа синими, розовыми и белыми корзинками.

Эшшольция не переносит пересадку, поэтому ее сеют сразу на место в начале мая, заделывая семена на 0,5–1 см — цветет все лето шелковистыми оранжевыми, желтыми и розовыми цветами.

Космея — один из самых неприхотливых летников: ее семена рассыпают по поверхности влажной почвы и слегка присыпают землей, цветет с середины лета до осени.

Бархатцы сеют в грунт в середине мая, когда почва прогреется до 10 °C, заделывая семена на 1,5–2 см. Настурцию сажают в конце мая, предварительно замочив семена на сутки в теплой воде.

Циннию, астру однолетнюю и иберис высаживают во второй половине мая, когда минует угроза заморозков.

Ранее были названы 3 цветка для посадки в мае, которые цветут до самого снега.

Дарья Иванова
