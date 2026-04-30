Осенью скажете себе спасибо: 3 цветка для посадки в мае, которые цветут до самого снега

Осенью скажете себе спасибо: 3 цветка для посадки в мае, которые цветут до самого снега

Май — идеальное время, чтобы посеять цветы, которые будут радовать глаз до самых серьезных заморозков даже в октябре.

В тройку лидеров по продолжительности цветения входят астры, рудбекия и очиток видный. Астры, посеянные в мае прямо в грунт, радуют яркими красками с конца лета и до первого снега. Рудбекия, или «Черноглазая Сюзанна», цветет золотисто-желтыми соцветиями с середины лета до октября, она неприхотлива и легко переносит непогоду.

Очиток видный — настоящая звезда осеннего сада: его мясистые листья декоративны весь сезон, а сиренево-розовые шапки распускаются в августе и цветут до глубокой осени, легко перенося первые заморозки.

Посадите эти неприхотливые многолетники и однолетники в мае, и очень скажите себе спасибо, ведь они создадут на участке настоящий фейерверк красок даже в холодное время года.

