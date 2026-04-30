Лисовец описал женский образ, ставший визитной карточкой пятилетия

Сегодня в любом городе, на любой улице можно встретить девушку в широких джинсах на высокой талии, белых кроссовках, укороченной куртке или бежевом плаще, сообщил NEWS.ru эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. Также, по его словам, популярны прямой пробор и длинные волосы. Этот образ настолько распространен, что стал своеобразной визитной карточкой последних пяти лет, уточнил он.

Сейчас на любой улице в любом районе обязательно встретишь девушку в широких джинсах на высокой талии, в белых кроссовках, укороченной толстовке либо бежевом плаще, с прямым пробором и длинными волосами. И бейсболка еще может быть. Этот образ стал какой-то визитной карточкой последних пяти лет, — сказал Лисовец.

Ранее дизайнер Наталья Мальгина заявила, что одежда в бордовых и коричневых оттенках будет в тренде в 2026 году. Она подчеркнула, что ближе к лету в моду войдет бирюзовый цвет. Также, по ее словам, основной акцент в этом сезоне будет на женственности. Этого эффекта можно достичь за счет аксессуаров, цвета и фактуры тканей, отметила она.